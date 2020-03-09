На американских биржах снизилась стоимость акций российских технологических компаний

Стоимость акций ряда российских компаний, в том числе «Яндекса» и МТС», снижается, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

По данным на 18:34 по московскому времени акции «Яндекса» класса А стоят 33,88 доллара (снижение на 14,25%). Цена бумаг МТС упала на 12,22% – до 8,29 доллара, VEON (владеет российским «Вымпелкомом») – на 17,78% – до 1,59 доллара.

На Нью-Йоркской фондовой бирже цены на акции российских технологических компаний тоже снижаются: на 18:39 мск бумаги «Яндекса» стоят 34,01 доллара (падение на 13,92%), МТС – 30,83 доллара (падение на 7,97%). Цена бумаг VEON упала на 17,27%.

9 марта – первый торговый день после того, как страны ОПЕК+ на встрече 6 марта в Вене не смогли договориться о сохранении соглашения об ограничении добычи нефти, а Саудовская Аравия вскоре снизила цены и пригрозила резко увеличить добычу.

Вследствие этого цены на нефть, в том числе марок Brent и WTI, обновили многолетний минимум и упали более чем на 30%. Вслед за нефтью снизился и курс рубля к доллару и евро: американская валюта превысила 74 рубля, европейская — 85.

На американских биржах главные индексы обвалились почти сразу после открытия: главные индексы — S&P 500 и Dow Jones — вслед за европейскими и азиатскими упали более чем на 7%, из-за чего торги были временно приостановлены. На российских биржах они начнутся завтра, так как 9 марта в стране объявлен выходным днем.