Торги на биржах США приостановили из-за резкого обвала сразу после открытия

Нью-Йоркская фондовая биржа временно приостановила торги спустя три минуты после открытия: главные американские индексы — S&P 500 и Dow Jones — вслед за европейскими и азиатскими упали более чем на 7% по сравнению с окончанием предыдущего торгового дня.

Больше остальных, как отмечает телеканал CNBC, упали бумаги крупнейших нефтяных компаний: ConocoPhillips — на 26%, Chevron — на 14,47%, а Exxon Mobil — на 14,2%. В 16:49 мск торги возобновились и падение немного скорректировалось; в 17:10 мск оно составляло 5,5%.

Правило о 15-минутной приостановке торгов после преодоления 7%-ного порога индекса S&P 500 ввели в 2013 году после мирового финансового кризиса 2008 года, а также обвала в мае 2010 года, напоминает канал. Если после этого падение продолжится, торги могут вновь приостановить на 15 минут или закрыть на день вовсе, если разница достигнет 20%.

9 марта был первый торговый день после того, как страны ОПЕК+ на встрече 6 марта в Вене не смогли договориться о сохранении соглашения об ограничении добычи нефти, а Саудовская Аравия вскоре снизила цены и пригрозила резко увеличить добычу.

Из-за этого цены на эталонные марки сырья (Brent и WTI) упали более чем на 30%. Бумаги российских нефтегазовых компаний на Лондонской бирже упали в среднем на 15-20%. На российских биржах торги начнутся только завтра, поскольку 9 марта был объявлен в стране выходным