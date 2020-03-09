Звезда фильмов Ингмара Бергмана актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Во Франции в возрасте 90 лет скончался актер Макс фон Сюдов, сообщили шведской газете Aftonbladet члены его семьи. Он прославился своими первыми ролями у режиссера Ингмара Бергмана, а после стал играть в американском кино, за что был неоднократно номинирован на Золотой глобус и Оскар.

Всего фон Сюдов, родившийся в апреле 1929 года на юге Швеции, сыграл у Бергмана в 11 фильмах: начиная от знаменитой сцены игры рыцаря со смертью в шахматы в «Седьмой печати» (1957) и заканчивая главными ролями в «Часе волка» и «Стыде» (1968).

В Штатах актер играл у Вуди Аллена в «Ханне и ее сестрах» художника-партнера одной из главных героинь, а также священника-экзорциста в знаменитом голливудском триллере «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина. Последняя его роль была в фильме о гибели атомной подлодки «Курск»; актер появлялся в одной из частей саги «Звездные войны», а также в эпизодах «Игры престолов» и «Симпсонов».