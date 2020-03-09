В Москве выявили три новых заражения коронавирусом. По стране число случаев достигло 20

За последние сутки в России подтвердились еще три случая заболевания коронавирусом, сообщили РИА Новости в оперативном штабе правительства. Все заболевшие недавно вернулись в Москву из Италии.

Обновление 16:20 В московском штабе уточнили, что двое заболевших находятся инфекционной больнице №1, а еще один — в новой больнице в Коммунарке. Одна женщина в состоянии средней тяжести; у двух других заболевание проходит в легкой форме.

Таким образом число зараженных на территории России с конца января достигло 20: из них уже выздоровели трое человек. Еще трех заразившихся на азиатском лайнере пациентов, которые не учитывались в статистике, выписали накануне в Казани.

Большая часть пациентов проходят лечение в Москве и Подмосковье. Трое находятся в Липецке и еще по одному человеку — в Санкт-Петербурге и в Белгородской, Новгородской и Калининградской областях. Среди них один итальянец, остальные — граждане России; все они заразились за рубежом, преимущественно, в Италии.

Еще одного россиянина 9 марта госпитализировали с коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах (из подтвержденных в стране 59 случаев на граждан России теперь приходятся три).