Эксперты оценили в 80% падение трат китайских туристов в России из-за коронавируса

В феврале объем трат граждан Китая в России из-за вспышки коронавируса упал на 70–80%, подсчитал РБК на основании данных от партнеров китайских платежных систем. Больше всего падение затронуло сети фаст-фуда, супермаркеты, рестораны, отели и бутики, рассказали изданию представители банковской отрасли.

Так, число платежей через систему Alipay упало на 84% по сравнению с февралем 2019 года, а объемы транзакций — на 82%. У кошелька WeChat Pay показатели в России упали на 73 и 72% соответственно; у платежной системы Union Pay — на 75 и 74%. В банке ВТБ рассказали, что за два месяца, в январе-феврале, число платежей по картам китайских банков и через Alipay у них снизилось на 40%.

Из-за коронавируса карантин в январе был объявлен во многих крупных городах центральной части Китая. В начале февраля Россия постепенно ограничила авиа- и железнодорожное сообщение со страной, приостановила безвизовый въезд для туристических групп, а с 20 февраля вовсе закрыла границу для граждан КНР.

В Ассоциации туроператоров говорили, что из-за закрытой границы отрасль потеряет в феврале-марте 2,8 миллиарда рублей, а если запрет продлят и до сентября (на конец весны и лето приходятся три четверти от всех поездок китайских туристов), то более 30 миллиардов.

В прошлом году, по данным погранслужбы, Россию посетили 32,9 миллиона иностранцев (больше всего — из Украины и других стран бывшего СССР). При этом с туристическими целями приехали 5,1 миллиона человек: из них почти каждый третий был из Китая (1,5 миллиона). В Ассоциации ожидали, что в 2020 году число туристов из Китая вырастет на 10%.

В начале февраля количество заболевших в Китае составляло около 20 тысяч человек; от вызванных коронавирусом осложнений погибли к тому моменту около 400 человек; за пределами страны было около сотни случаев с первыми жертвами в азиатских странах.

По данным на 9 марта, коронавирус выявили уже у более 110 тысяч человек в более 100 странах мира; от него погибли почти 3900 человек, преимущественно пожилых. В России известно о 17 случаях: большинство россиян заразились в марте по возвращению из Италии и других европейских стран, еще трое, которых статистика не учитывает, заразились на круизном лайнере в Японии. Шестеро человек уже выздоровели.