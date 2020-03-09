В Архангельске прошел митинг против сжигания мусора 

В Архангельске на острове Бревенник прошел митинг против установки инсенератора для твердых бытовых отходов. Согласно принятой недавно в регионе территориальной схеме обращения с ТБО, в ряде отдаленных территорий планируется создание мусоросжигательных установок. Часть из них приходится на областной центр: несколько районов Архангельска расположены на островах, вывоз мусора с них затруднен.

С момента принятия терсхемы местные жители протестуют против строительства мини-заводов по сжиганию мусора вблизи их домов. Люди опасаются заражения воздуха диоксинами и требуют введения раздельного сбора отходов — в порядке эксперимента он уже ведется на Бревеннике силами экологических активистов.

На митинг собралось около 50 человек, по окончании оно проголосовали за резолюцию, адресованную местной и областной власти. В ней содержатся требования отказаться от мусоросжигания в регионе, а также создать условия для раздельного сбора и переработки отходов.

Напомним, в Архангельской области около 2 лет продолжается борьба местных жителей против строительства свалки для московского мусора на станции Шиес. За это время в области возник ряд общественных инициатив, которые занимаются проблемами экологии и обращения с отходами.