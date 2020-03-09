В Нарьян-Маре нашли мертвым главу наркоконтроля Ненецкого автономного округа

В центре Ненецкого автономного округа городе Нарьян-Маре нашли мертвым полковника полиции Евгения Солоновича, который возглавлял региональный отдел по наркоконтролю.

Тело нашли в его квартире поздно вечером 8 марта, сообщили ТАСС в управлении Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. На данный момент проводится доследственная проверка, служебную проверку начали и в МВД.

Паблик «Омбудсмен полиции», ссылаясь на неназванные источники, связал его самоубийство с недавним задержанием владельца местного ночного клуба «Адреналин» по делу о сбыте наркотиков — тот якобы «мог давать не очень приятные для Солоновича показания».