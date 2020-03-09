В Якутске в пункте передержки нашли около ста животных с перерезанным горлом

В Якутске в пункте передержки безнадзорных животных на севере города зоозащитники обнаружили в контейнере около ста трупов собак и кошек. Фотографии и видео с места событий опубликовал в своем инстаграме фонд «Белый бим» (содержат жестокие сцены).

Ранее там содержалось около 200 животных, однако сегодня волонтеры насчитали только около 70 собак. В начале марта у одной из собак в пункте передержки было выявлено бешенство, после чего накануне в городе был введен карантин, предполагающий умерщвление зараженных животных.

По версии зоозащитников, животных убили несколько дней назад. «Животные были умерщвлены насильственно, не при помощи инъекции. Нужно проводить экспертизу. В теплом помещении не осталось ни одного животного. Снаружи в вольерах осталась только часть собак, с правой стороны все вольеры пустые. Чтобы выявить у собаки бешенство, требуется время и решение специальной комиссии, а они тут сами все порешали, получается», — рассказала одна из волонтеров «Якутии24».

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уточнила, что такие решения принимаются спецкомиссией ветеринарной службы, а не администрацией города. «Я не принимала никаких решений и не давала указаний... Зря меня в этом обвиняют. Это клевета», — написала она в соцсетях. Глава республики Айсен Николаев дал поручение провести проверку инцидента: в пресс-службе республиканского МВД не стали давать подробности о ее ходе.