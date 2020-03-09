Нефть Brent за ночь упала в цене на 30% из-за выхода России из сделки с ОПЕК

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала за ночь на 14 долларов — до 31,27 доллара с 45,54 на момент закрытия торгов накануне вечером. На 10:20 мск североморская нефть торгуется на уровне 33,7 доллара.

Разница составила более 31%: это самое большое падение с 1991 года, когда Штаты в ходе войны в Персидском заливе начали операцию по освобождению Кувейта и разгрому иракской армии, отмечает Bloomberg.

Из-за обвала цен на нефть курсы доллара США и евро к рублю взлетели до уровня весны 2016 года: на международном валютном рынке доллар к 11:00 мск подорожал до 74,96 рубля (с 68 рублей накануне), а евро вырос до 85,72 рублей, хотя на закрытии предыдущих торгов цена не превышала 80 рублей. Торги на Мосбирже 9 марта проводится не будут из-за выходного дня.

Падение нефтяных цен началось после провала переговоров 6 марта в Вене между странами-членами ОПЕК+. России не согласилась с предложенными Саудовской Аравией мерами по снижению добычи из-за падения спроса на нефть из-за коронавируса и не стала продлевать соглашение.

В «Роснефти» объясняли отказ тем, что «сделка просто лишена смысла»: «Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской», — говорил накануне пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. По данным СМИ, отказ от сокращения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК пролоббировал именно глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Саудовские производители уже предупредили, что с 1 апреля, когда истекают действовавшие договоренности о сокращениях добычи, они резко повысят ее с 9,7 миллиона баррелей в сутки до 10 миллионов, а затем и до 11-12 миллионов. Они также решили установить рекордные скидки к отпускным ценам на нефть, из-за чего разница к баррелю Brent составит более 10 долларов.

Падение мировых цен на нефть повлечет за собой и снижение стоимости российской марки нефти Urals: в бюджете на 2020 году цена за один баррель была установлена на уровне 42,4 доллара. «Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя: при цене 30 долларов России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний», — пояснил аналитик Fitch Дмитрий Маринченко.

В Минфине заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит, чтобы в течение 6-10 лет покрывать потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов (к началу марта объем средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов превышал 10 триллионов рублей — около 9,2% от ВВП). Центробанк из-за скачков цен на 30 дней отказался от закупок иностранной валюты.