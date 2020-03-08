В Италии от коронавируса за сутки скончались 133 человека

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 133 человека. Всего от COVID-19 скончались 366 жителей этой страны, сообщает издание Il Messaggero.

В Италии в настоящий момент 7375 заразившихся ранее неизвестной болезнью, за сутки их число выросло почти на 1,5 тысячи. Среди них — начальник Генштаба ВС Италии генерал Сальваторе Фарина. Министерство здравоохранения страны сообщает, что 622 человека выздоровели.

Правительство Италии распорядилось ввести с 8 марта строгий карантин в Ломбардии и еще 14 северных провинциях в северных областях Марке, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето (включая Венецию). Он будет действовать до 3 апреля. Въезд и выезд в эти регионы будет разрешен только по работе или в случае чрезвычайной ситуации.

Из-за опасности распространения инфекции были закрыты музеи Ватикана и папские базилики, в стране на две недели прекратили свою работу и другие учреждения культуры, а также все школы и университеты.