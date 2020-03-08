В Тюмени несколько десятков человек вышли на митинг за права и свободы женщин

В Тюмени на Цветном бульваре прошел митинг за права женщин. На мероприятии присутствовало порядка 40 участников. Поддержать девушек пришли мужчины-социалисты.

Фото: Никита Кифорук — специально для «Новой газеты»

Организатор акции член Российского социалистического движения Максим Карпиков рассказал, что у митингующих три основных требования: скорейшее принятие закона о «домашнем насилии», создание госпрограммы по развитию кризисных центров для жертв домашнего насилия и совершенствование политики государства по поддержки женщин.

«Нам несколько раз задавали вопросы, почему партии не выходят на митинги 8 марта. Наверное, потому, что 8 марта стал днем маркетолога. Те проблемы, о которых говорили Роза Люксембург и Клара Цеткен сейчас забыты, поэтому 8 марта это самый главный день в году, когда можно открыто говорить о правах женщин», — рассказал Карпиков.

Максим Карпиков на митинге. Фото: Никита Кифорук — специально для «Новой газеты»

Фото: Никита Кифорук — специально для «Новой газеты»

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Участница акции по имени Дарья рассказала, что пришла на митинг, чтобы поддержать женщин, ставших жертвами сексуального насилия и осудить травлю женщин, ставших жертвами насилия: «Часто жертву насилия обвиняют в том, что с ней произошло, но никто не обращает внимания на насильника. Мы хотим показать тем, кто столкнулся с этой проблемой, что они не одиноки и мы готовы бороться вместе с ними».

Участники митинга пожаловались, что встретили много негатива и оскорблений от тюменцев в комментариях к новостям о готовящемся мероприятии. Однако прямых угроз им не поступало. Тем не менее, неподалеку от митингующих собралась группа молодых людей в берцах и медицинских масках. После общения с полицией и небольшой потасовки с прохожими парни покинули площадь.

Никита Кифорук — специально для «Новой газеты»