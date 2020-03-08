Путин определил полномочия Медведева на посту своего заместителя в Совете безопасности

Президент Владимир Путин подписал указ о работе Совета безопасности, где, в частности, уточняются функции заместителя председателя совещательного органа. Должность появилась в середине января; на нее назначили премьера Дмитрия Медведева вскоре после его отставки.

Так, Медведев будет участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса страны, готовить для Путина предложения по экономическим санкциям и мерам для ликвидации ЧС, представлять ежегодный доклад о состоянии национальной безопасности и осуществлять контроль за исполнением указаний президента.

Приказ о зарплате для Медведева появился 30 января: на новой должности он будет получать столько же, сколько и на посту председателя правительства — 618 тысяч рублей. Из Белого дома, как сообщали СМИ, он переедет в Дом приемов правительства на Воздвиженке (известный также как «Дом с ракушками»).