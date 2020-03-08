«Выбор сесть в тюрьму или быть убитой — это не выбор»: в Москве прошел митинг за права женщин

В московском парке «Сокольники» прошел митинг за гендерное равноправие, приуроченный к международному женскому дню. Одним из организаторов акции выступила инициативная группа «Мы сестры Хачатурян»; его участники призвали освободить сестер Хачатурян, активистку Юлию Цветкову и других женщин-политзаключенных.

Акция собрала около пятисот человек. На митинге выступили журналистка Залина Маршенкулова, депутат Мосгордумы Дарья Беседина, поэтесса Дарья Серенко и другие активистки.

На митинг вышли около пятисот человек. Фото: Фариза Дударова / «Новая газета»

«14 июня [2019 года, когда сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции] наступил момент, после которого молчать стало страшнее, чем не молчать! Дело стало последней каплей, которое переполнило чашу терпения даже тех, кто раньше говорил: "Я не феминистка, но..." Мы с вами настоящая политическая сила», — заявила со сцены активистка инициативной группы в поддержку сестер Хачатурян Дарья Шипачева.

«Выбор быть убитой или сесть в тюрьму за самозащиту — это не выбор. Я требую подписания Стамбульской конвенции по предотвращению насилия над женщинами. Россия — одна из немногих стран, отказавшихся от подписания», — зачитала свой манифест фем-активистка и поэтесса Дарья Серенко.

На митинг участницы пришли с плакатами «Свободу сестрам», «Жертвы, а не убийцы», «Моя вагина — не порнография, свободу Юлии Цветковой».

Фото: Фариза Дударова / «Новая газета»

Фото: Фариза Дударова / «Новая газета»

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Летом 2018 года три сестры были задержаны по подозрению в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Девушки признали вину и заявили, что мужчина на протяжении многих лет подвергал их физическому и сексуальному насилию. Им вменили статью об «убийстве группой лиц по предварительному сговору», которая предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. В декабре 2019 года Генеральная прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение и направила его на пересмотр.

ЛГБТ- и фем-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова уже третий месяц находится под домашним арестом по делу о распространении порнографии в ее группе во «ВКонтакте» с рисунками женских вульв. В материалах уголовного дела не указано, какие именно ее посты следствие считает порнографическими. Последние несколько недель Цветкова жаловалась на сильную зубную боль и симптомы невралгии тройничного нерва: дознавательница же отказывается выпустить ее из дома для операции.