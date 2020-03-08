В Челябинске прошел согласованный митинг за защиту прав женщин

В Челябинске около 15 человек вышли в сквер имени Андреевского на митинг за защиту прав женщин в честь 8 марта. Помимо молодых девушек, в митинге участвовали и мужчины—участники различных коммунистических организаций.

«Сегодня 8 марта мы вышли на митинг для того, чтобы напомнить, откуда берет истоки данный праздник, — рассказала София, руководитель Челябинской феминистской агитационной группы. — Для чего он вообще нужен? Для того чтобы женщины могли прилечь внимание общественности к своим проблемам, к тому угнетению с которым они сталкиваются. Сегодня мы рассказали, о самых актуальных проблемах – о домашнем насилии, о неравенстве в зарплатах, о распространенности проституции и так далее».

Фото: Александр Шестаков / «Новая газета»

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На митинге, кроме флагов феминисток была красная коммунистическая атрибутика. По словам Софии, мероприятие феминисток поддержали несистемные коммунисты: «Нас приходили поддержать из Всесоюзной коммунистической партии большевиков и несколько человек из женского движения "Надежда России"». Челябинские феминистки оценивают прошедший митинг положительно, хотя и ожидали большего количества участников. «Для нас это первый организованный нами митинг в Челябинске», – признается София.

Участница митинга Александра признается, что постоянно сталкивается с дискриминацией по гендерному признаку: «Я сейчас учусь в школе и постоянно наблюдаю, как к парням в классе учителя относятся гораздо лояльнее. От них меньше требуют. На улице я постоянно сталкиваюсь с сексуальными домогательствами в свой адрес. Сегодня на митинге я говорила об экономической дискриминации женщин. Если мы зайдем в магазин и посмотрим на женские товары – они стоят гораздо дороже».

Фото: Александр Шестаков / «Новая газета»

На мероприятие также приехала известная в Миассе общественная активистка Татьяна Якимова. «Я прочитала интервью девушек феминисток на информационных ресурсах, и решила придти поддержать их акцию, — рассказала она. — Челябинск рабочий город, здесь проблемы прав женщин гораздо более явны и контрастны в сравнении с Москвой или Питером. Поэтому движение феминисток в будущем будет динамично расти».