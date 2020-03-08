В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили три новых заражения коронавирусом COVID-19, сообщили ТАСС в оперативном штабе правительства. По одному случаю пришлось на Московскую, Белгородскую и Калининградскую области.

В Подмосковье, в частности, речь идет о 26-летней жительнице Раменского, вернувшейся в конце февраля из швейцарского Цюриха. Женщина на всякий случай решила провериться после этого, хотя у нее и не было симптомов заболевания. У также госпитализированных членов ее семьи вируса не обнаружили. Подробности о других заболевших не сообщались.

Таким образом число выявленных случаев достигло 17; заразившихся на азиатском лайнере Diamond Princess трех россиян, которых сегодня выписали после прохождения карантина, госстастистика не учитывает. Накануне COVID-19 обнаружили у четырех человек, вернувшихся из Италии — три больных в Липецкой области и один в Санкт-Петербурге.