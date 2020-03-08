В Казани выписали из больницы россиян, подхвативших коронавирус на лайнере Diamond Princess

В Казани из инфекционной больницы выписали восемь россиян, эвакуированных из Японии после двухнедельного карантина на круизном лайнере Diamond Princess, сообщило издание KazanFirst. У троих из них по прибытии выявили заражение коронавирусом в легкой форме, однако последние их анализы от 6-7 марта были отрицательными.

Вместе с пассажирами лайнера карантин также покинули несколько медиков, участвовавших в эвакуации. Прибывший в Татарстан министр здравоохранения Михаил Мурашко наградил казанских врачей благодарностями за профессионализм.

Еще одна группа россиян с лайнера Diamond Princess, на котором коронавирусом заразились около 700 пассажиров (семеро из них умерли), проходила карантин во Владивостоке. Семь человек выписали 6 марта, еще двое, прибывшие после них, остаются в больнице; ни у кого из них коронавирус не подтвердился.

К настоящему моменту в России обнаружили 17 случаев заражения. В Москве после выявления первого пациента в начале марта ввели режим повышенной готовности, в рамках которого всех вернувшихся из стран со вспышками коронавируса — Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании — обязали проходить двухнедельную самоизоляцию.

За соблюдением режима самоизоляций, как говорил мэр Москвы Сергей Собянин, следят с помощью системы распознавания лиц. За нарушение предписаний власти решили депортировать не менее 80 находившихся в Москве граждан Китая; еще двое жителей столицы рассказывали, что на них составляли протоколы по статье, предполагающей штраф до 500 рублей. В Мосгорздраве также пригрозили, что нарушение режима грозит реальными сроками — в случае если другой зараженный из-за этого скончается, наказание составит до 5 лет лишения свободы.