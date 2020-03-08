Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

важно

В вашей Конституции не может быть слова «Бог». Заявление редакции «Новой газеты»

В Болгарии обнаружили первые четыре случая заражения коронавирусом

Общество

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

 

В Болгарии у четырех человек подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19, сообщил руководитель оперативного штаба по борьбе с его распространением, начальник Военно-медицинской академии Венцислав Мутафчийский на брифинге, который транслировал телеканал bTV.

Окончательно заболевание подтверждено у 75-летней женщины из Габрово и 27-летнего мужчины из Плевена. Характерно, что оба пациента не выезжали за пределы Болгарии. Сейчас полиция разыскивает граждан, которые могли контактировать с ними. Еще два анализа перепроверяются, одно из лиц – сотрудник больницы в Габрово.

Главное сейчас – выявить «нулевого» пациента, отметил начальник штаба. Всех лиц с подозрением на коронавирус доставляют в больницы в специализированных каретах скорой помощи. Случаев паники и уклонения от исполнения обязанностей среди медперсонала нет. На сегодня назначено чрезвычайное заседание совета министров Болгарии для обсуждения мер противодействия распространению коронавируса.

Ранее сообщалось о случаях заболевания вирусом в других странах Балканского полуострова – Сербии, Греции, Румынии, Северной Македонии, а также Словении, Хорватии и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Количество заражений в каждой из них не превышает 10 случаев; власти соседней Греции выявили 66 заболевших.

Теги:
коронавирус, болгария, балканы

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera