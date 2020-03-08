В Бишкеке несколько десятков участниц женского марша задержали после нападения на них мужчин в национальных колпаках

В столице Кыргызстана Бишкеке задержали около 70 участниц марша в поддержку прав женщин, сообщает «Медиазона. Центральная Азия». Перед этим на них напали около полусотни мужчин в национальных колпаках и масках – ни одного из них в отделение полиции не доставили.

Шествие должно было начаться у вечного огня на Площади Победы в 12:00, однако до этого сторонники национал-патриотического движения «Кырк Чоро» напали на участниц, забросали их яйцами и сломали транспаранты и плакаты.

Как пишут очевидцы, когда в 12:00 раздался свист полицейских, провокаторы разбежались, а участниц акции стали задерживать; в автозаках оказались и несколько журналистов. В отделении с организаторами провели профилактическую беседу, на нескольких участниц составили протоколы о неповиновении полиции. К настоящему моменту всех отпустили.

В Бишкеке, как и еще нескольких районах Кыргызстана, из-за коронавируса действует запрет на митинги численностью больше ста человек. Массовые мероприятия были отменены и в Казахстане, где 8 марта в Алматы также прошел женский марш: около 150 человек прошли с плакатами по Арбату до памятника Жамбылу Жабаеву; задержаний не было.