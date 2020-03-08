Жители Екатеринбурга потребовали уволить главу областного госархива за оправдание сталинских репрессий

В Екатеринбурге несколько сотен человек подписали петицию за увольнение начальник управления архивами Свердловской области Александра Капустина за оправдание сталинских репрессий. Ее запустил доктор исторических наук Алексей Мосин, сам являющийся внуком репрессированного; с критикой Капустина выступили и другие ученые.

Александр Капустин уже не в первый раз заявил о том, что сталинские репрессии были оправданы и во многих случаях вполне заслужены. 5 марта на страницах «Областной газеты» – официального рупора губернатора и правительства – он рассказал о подготовке поименного списка репрессированных жителей региона, «чтобы ни у кого не осталось сомнений, что большинство из осужденных получали наказание вполне заслуженно».

«И это [преследование] касалось в массе своей не простых людей, а руководителей среднего и высшего звена, – отмечал Капустин. – В частности, первый секретарь Свердловского обкома Иван Кабаков, который возглавлял область в 1934–1937 годах, был осужден за коррупционные преступления, а не по надуманному обвинению, как сейчас утверждают некоторые либеральные СМИ».

Его заявление возмутило детей и родственников репрессированных, а также историков и общественников, занимающихся темой памяти.

«Капустин дошел до возможного предела именно как руководитель государственной архивной организации и член областной реабилитационной комиссии, — заявил Виктор Кириллов, профессор, член комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. — Если бы он был просто участником просталинского форума, можно было проигнорировать столь сермяжные речи. Однако он выступил против официальной государственной реабилитационной политики, воплощенной в Законе о реабилитации 1991 года».

Кириллов также подчеркнул, что помянутый И.Д. Кабаков был официально реабилитирован, и только прокуратура имеет право пересмотреть его дело в случае каких-то новых весомых обстоятельств. Но такого пересмотра не было. Кабакова судили вовсе не за казнокрадство, а по политической статье.

Незадолго до этого скандала директор областного госархива высказывал свое мнение и о деле знаменитого конструктора Сергея Королева. В деле ученого он усмотрел «зловещие признаки коррупции и казнокрадства».

«На семинаре в историческом парке "Россия — моя история" Александр Капустин заявил, что сталинские репрессии коснулись только пяти процентов населения СССР, хотя официальные цифры говорят совсем о другом, что депортации внутри страны не было, — рассказала Татьяна Знак, секретарь Межрегионального общественного совета по развитию Музейно-мемориального комплекса Памяти жертв политических репрессий. — Он также утверждал, что они лишили реабилитации уже тысячу человек, и работу в этом направлении продолжают. Мы так и не выяснили, кто это — они? И на каком основании кого-то исключают из списка реабилитированных?»