В Петербурге несовершеннолетнего сына судьи объявили в розыск по подозрению в убийстве друга

В петербургском районе Колпино на лестничной площадке дома накануне вечером нашли тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы, сообщили в СК. В убийстве подозревают его друга, сына судьи Третьего кассационного суда, который живет в этом доме, уточняют ТАСС и «Фонтанка» со ссылкой на источники.

О нахождении тела погибшего в доме на улице Ижорского Батальона в дежурную часть сообщили около 21:00. Как писали городские СМИ, по прибытии полицейским стало понятно, что нападавший с оружием закрылся в квартире судьи. Около 23:00 они вместе с росгвардейцами начали ее штурм, однако подростку удалось вылезти наружу. Его объявили в розыск.

Обновление 12:36 Стрелявшего подростка задержали (по данным СМИ, на улице в соседнем городе Пушкине). Его собираются отправить под домашний арест; расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК.

Один из школьников, находившийся в квартире в момент убийства (подростки впятером отмечали день рождения одного из них), на допросе рассказал, что не знает по какой причине сын судьи стрелял в друга, поскольку сам находился в другой комнате. По его словам, после выстрела из отцовского ружья ИЖ-18 в затылок другу подросток «был в неадекватном состоянии, перетащил тело убитого с третьего на седьмой этаж и только после этого сбежал». Собеседник «Фонтанки» в полиции заявил, что они считают это непреднамеренным выстрелом.