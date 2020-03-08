В Италии из-за коронавируса закрыли Ломбардию и другие регионы на севере страны

Правительство Италии распорядилось ввести с 8 марта строгий карантин в Ломбардии и еще 14 северных провинциях в северных областях Марке, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето (включая Венецию). Всего, по подсчетам Bloomberg, мера затронет более четверти населения страны — 16 миллионов человек.

Въезд и выезд в эти регионы будет разрешен только по работе или в случае чрезвычайной ситуации. Там закроют спортивные залы и музеи, приостановят занятия в школах, университетах, а также богослужения. В ресторанах и барах необходимо будет обеспечивать расстояние между посетителями не менее метра, им придется закрываться в 18 часов.

Карантин будет действовать до 3 апреля. Ранее специальные меры действовали только в отдельных городах Ломбардии, включая Милан. Именно на эту область приходятся большая часть заболевших — 3400 человек из более 5 тысяч по стране. От осложнений, вызванных коронавирусом всего погибли 233 человека. На туристов, посещавших север Италии, также приходится большая часть случаев, обнаруженных в России.