В Ингушетии задержали участника митинга протестов против границы с Чечней

В Ингушетии местного жителя Заурбека Дзаурова задержали по делу о столкновениях на митинге против соглашения о новой границе с Чечней в марте прошлого года. Об этом сообщает «Медиазона».

Как рассказал изданию адвокат Хусейн Гулиев, Дзаурова, который находился федеральном розыске, сейчас допрашивают в здании Центра по противодействию экстремизму в Нальчике в Кабардино-Балкарии.

Напомним, что всего по делу о протестах в Магасе проходят около 30 человек, среди которых были как местные старейшины, так и простые участники митинга. Задержания продолжались несколько месяцев: большинство фигурантов были арестованы, более десяти признавшим вину обвиняемым уже вынесли приговоры, несколько уже вышли на свободу, остальные освободятся в ближайшие месяцы.

Протесты в Магасе начались осенью 2018 года, когда Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. Они возобновились в марте 2019 года: участники согласованного митинга 26 марта отказались расходиться и остались на центральной площади города на ночь, утром во время разгона произошли столкновения.