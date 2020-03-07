Путин поручил правительству провести миграционную реформу

Президент Владимир Путин поручил правительству провести реформу миграционных режимов и институтов гражданства России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, Путин предлагает сделать основным миграционным статусом вид на жительство, получение которого позволит иностранцу претендовать на получение российского гражданства.

Чтобы получить вид на жительство, необходимо зарегистрироваться в государственной информационной системе, жить в России, соблюдать российские законы, не болеть опасными заболеваниями и знать русский язык. Срок действия вида на жительство не ограничивается.

Отмечается, что разрешение на временное проживание (РВП), которое выделяется по квотам, будет считаться только ступенью перед получением вида на жительство. Как отдельный миграционный статус РВП «в существующем виде фактически себя изжило».

«Необходимость оформлять разрешение на временное проживание перед получением вида на жительство выступает лишней бюрократической ступенью. Это влечет дополнительные финансовые и временные затраты, повторное обращение в государственные органы с фактически одинаковым комплектом документов», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый.

Поручения должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 года.