В Китае после обрушения отеля около 70 человек оказались под завалами. Они были на карантине из-за коронавируса

В городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь обрушился отель, в котором находились отправленные на карантин из-за коронавируса люди. Об этом сообщает South China Morning Post.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV