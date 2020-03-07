В Китае после обрушения отеля около 70 человек оказались под завалами. Они были на карантине из-за коронавируса

В городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь обрушился отель, в котором находились отправленные на карантин из-за коронавируса люди. Об этом сообщает South China Morning Post.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

Всего в здании находилось около 70 человек, из них 34 были спасены, говорится в заявлении местных властей.

Человек, живущий через дорогу от отеля, рассказал, что услышал громкий звук, похожий на взрыв. «Я выбежал на балкон, и увидел, что все здание отеля рухнуло», — рассказал он.

Поисково-спасательная операция продолжается, причина обрушения не называется.