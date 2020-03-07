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В Китае после обрушения отеля около 70 человек оказались под завалами. Они были на карантине из-за коронавируса

Общество

 

В городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь обрушился отель, в котором находились отправленные на карантин из-за коронавируса люди. Об этом сообщает South China Morning Post. 

Всего в здании находилось около 70 человек, из них 34 были спасены, говорится в заявлении местных властей. 

Человек, живущий через дорогу от отеля, рассказал, что услышал громкий звук, похожий на взрыв. «Я выбежал на балкон, и увидел, что все здание отеля рухнуло», — рассказал он. 

Поисково-спасательная операция продолжается, причина обрушения не называется. 

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Теги:
китай, коронавирус, nt

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