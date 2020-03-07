Российские торговые сети рассказали о повышении спроса на консервы и туалетную бумагу

В феврале в России резко увеличился спрос на продукты с длительными сроками хранения, бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом пишут «Ведомости».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи нескоропортящихся продуктов выросли в несколько раз: на маркетплейсе goods.ru — в четыре раза, в онлайн-магазине «Утконос» — на 67%, на Wildberries — почти вдвое. Кроме того, россияне стали больше покупать бытовую химию и предметы личной гигиены: на goods.ru продажи бытовой химии выросли в пять раз; на Wildberries продажи туалетной бумаги выросли на 175%, влажных салфеток – на 241%, обычных – на 185%.

Представитель Wildberries не связывает рост продаж с эпидемией коронавируса, он объясняет это расширением ассортимента площадки. Представители крупнейших ритейлеров – X5 Retail Group, «Магнита», «Ленты» объсняют рост спроса на некоторые продукты праздниками: Масленицей, 23 февраля и 8 марта.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи антисептиков из-за ситуации с коронавирусом: на 110% в денежном эквиваленте и на 31,4% в упаковках. Кроме того, рост продаж зафиксировали и на другие антибактериальных средств — в том числе салфетки и дезинфицирующие спреи.

Ранее Российская ассоциация аптечных сетей заявила о дефиците медицинских масок из-за отсутствия их у компаний-поставщиков. В связи с ситуацией российское правительство запретило до июня вывозить из страны маски, бинты и другие медицинские изделия (с собой в путешествия в небольших количествах их по-прежнему можно брать).