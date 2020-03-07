Турция запретила беженцам переправляться в Евросоюз через морскую границу с Грецией

Береговая охрана Турции по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией в Эгейском море. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Нелегальным иммигрантам не разрешается пересекать Эгейское море из-за угрозы их безопасности»,— говорится в сообщении береговой охраны.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган на фоне обострения обстановки в провинции Идлиб решил открыть границы для находящихся в стране 3,7 млн беженцев и мигрантов, что вызвало острый кризис. Сейчас на границе сосредоточены тысячи человек, оказавшихся в ловушке: они не могут попасть в Западную Европу и не хотят возвращаться в лагеря временного пребывания.

Объясняя свое решение Эрдоган заявил, что ЕС не выполнил обязательств по финансированию пребывания мигрантов в стране. Вскоре после этого Евросоюз выделил 700 млн евро для разрешения кризисного положения с мигрантами на турецко-греческой границе.