В России зарегистрировали четыре новых случая заболевания COVID-19
В России зарегистрировали еще четыре случая заражения новым типом коронавируса: три в Липецке и один в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что все заболевшие в последние две недели посещали Италию, сейчас госпитализированные находятся в инфекционных боксах. У двоих заболевших в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов.
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Ранее из московской инфекционной больницы №1 выписали Давида Берова, у которого по возвращению из Италии первым в столице выявили коронавирус нового типа.
Накануне стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России. Пять человек заболели в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде. Все они приехали из Италии, состояние заразившихся удовлетворительное.
Таким образом, общее число заболевших на территории России выросло до 14 человек, из них два гражданина Китая уже выздоровели и выписались из больницы.
Мэрия Москвы ввела в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса. Согласно распоряжению столичных властей, граждане России, побывавшие в странах, на территории которых зафиксировали случаи заболевания, должны будут сообщать о своем возвращении на родину, месте и датах пребывания.
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