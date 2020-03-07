В России зарегистрировали четыре новых случая заболевания COVID-19

В России зарегистрировали еще четыре случая заражения новым типом коронавируса: три в Липецке и один в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что все заболевшие в последние две недели посещали Италию, сейчас госпитализированные находятся в инфекционных боксах. У двоих заболевших в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов.

Ранее из московской инфекционной больницы №1 выписали Давида Берова, у которого по возвращению из Италии первым в столице выявили коронавирус нового типа.

Накануне стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России. Пять человек заболели в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде. Все они приехали из Италии, состояние заразившихся удовлетворительное.

Таким образом, общее число заболевших на территории России выросло до 14 человек, из них два гражданина Китая уже выздоровели и выписались из больницы.

Мэрия Москвы ввела в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса. Согласно распоряжению столичных властей, граждане России, побывавшие в странах, на территории которых зафиксировали случаи заболевания, должны будут сообщать о своем возвращении на родину, месте и датах пребывания.