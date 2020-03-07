Первого заразившегося коронавирусом москвича выписали из инфекционной больницы

Из московской инфекционной больницы №1 выписали Давида Берова из Российского Футбольного Союза, у которого по возвращению из Италии первым в столице выявили коронавирус нового типа. О его выздоровлении мэрия объявила накануне вечером.

Беров уже получил от врачей все документы и покинул больницу, рассказал журналистам его брат Отар. «Мы с ним говорили, у него все отлично, он хорошо себя чувствует», — отметил он в разговоре с РБК.

Берова госпитализировали 1 марта после появления первых симптомов, однако до подтверждения диагноза держали в общей палате и разрешали ходить по больнице. Заражения других пациентов удалось избежать: по сообщениям оперативного штаба правительства, все последующие случаи пришлись на прилетевших из Италии.

8 марта из инфекционной больницы в Казани также должны выписать троих россиян, заразившихся коронавирусом в Азии на круизном лайнере Diamond Princess. В официальную статистику правительства (насчитывает 10 заболевших) они не входят. Из зафиксированных на территории России случаев выздороветь в середине февраля успели в Сибири двое граждан Китая, заразившихся первыми.