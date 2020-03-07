Омское УФАС признало законной покупку внедорожника для главы района за 2,5 млн рублей. Ранее ему выделили квартиру за 6,5 миллиона

Областное управление ФАС по Омской области не нашло нарушений в тендере, объявленном администрацией Омского района – на приобретение для его главы Геннадия Долматова нового внедорожника стоимостью 2,5 миллиона рублей. Об этом антимонопольная служба сообщила сайту NGS55.

Накануне свое предостережение чиновнику, готовившему конкурсные документы, отозвала районная прокуратура: ее претензии заключались в том, что заявленные заказчиком требования к автомобилю «ограничивают конкуренцию». Хозяйственное управление администрации внесло правку в документацию, после чего желание поучаствовать в аукционе заявили три продавца: таким образом, торги стали конкурентными, победитель определится 10 марта с.г.

«Формально придраться надзорным органам вроде не к чему – пояснила "Новой газете" депутат Омского райсовета Татьяна Лукина, представляющая КПРФ. – Но такие траты для нашего района, почти нищего – непозволительная роскошь, и прошли они как-то мимо нас, депутатов, хотя рассматривая бюджет, мы обсуждаем каждую копейку – когда речь идет о здравоохранении, образовании и так далее».

«Административное управление – самая непрозрачная сфера: эти расходы на себя любимых руководство прячет в статьях "содержание аппарата", представительские или просто "другие затраты", не расшифровывая, из чего они состоят, – пожаловалась Лукина. – Я вот об этом внедорожнике узнала из СМИ. 2,5 миллиона – сумма для нас огромная, денег в районе ни на что не хватает – ни на дороги, ни на ЖКХ, ни на переселение из ветхого жилья. Сотни семей живут в невыносимых условиях, в которых люди жить не должны».

Во многих селах Омского пригорода, по словам депутата, котельные «дышат на ладан»: их закрывают, предлагая жителям за свой счет проводить в дома газ – брать неподъемные при их доходах кредиты – по 100-150 тысяч рублей, и деваться им некуда.

В одном из таких селений – Морозовке в прошлом году жители провели митинг, где, в частности, зашла речь о квартире, выделенной два года назад из муниципального фонда главе района (заняв этот пост он обзавелся новой семьей): ее стоимости – 6,5 миллиона рублей – хватило бы на газификацию полусотни квартир. «Когда ее Долматову давали, нас, депутатов тоже никто не спрашивал: формально все оформили "по закону", а вопросами морали наши чиновники не заморачиваются», – заключила депутат.