Омское УФАС признало законной покупку внедорожника для главы района за 2,5 млн рублей. Ранее ему выделили квартиру за 6,5 миллиона
Георгий Бородянскийспециально для «Новой»
Областное управление ФАС по Омской области не нашло нарушений в тендере, объявленном администрацией Омского района – на приобретение для его главы Геннадия Долматова нового внедорожника стоимостью 2,5 миллиона рублей. Об этом антимонопольная служба сообщила сайту NGS55.
Накануне свое предостережение чиновнику, готовившему конкурсные документы, отозвала районная прокуратура: ее претензии заключались в том, что заявленные заказчиком требования к автомобилю «ограничивают конкуренцию». Хозяйственное управление администрации внесло правку в документацию, после чего желание поучаствовать в аукционе заявили три продавца: таким образом, торги стали конкурентными, победитель определится 10 марта с.г.
«Формально придраться надзорным органам вроде не к чему – пояснила "Новой газете" депутат Омского райсовета Татьяна Лукина, представляющая КПРФ. – Но такие траты для нашего района, почти нищего – непозволительная роскошь, и прошли они как-то мимо нас, депутатов, хотя рассматривая бюджет, мы обсуждаем каждую копейку – когда речь идет о здравоохранении, образовании и так далее».
«Административное управление – самая непрозрачная сфера: эти расходы на себя любимых руководство прячет в статьях "содержание аппарата", представительские или просто "другие затраты", не расшифровывая, из чего они состоят, – пожаловалась Лукина. – Я вот об этом внедорожнике узнала из СМИ. 2,5 миллиона – сумма для нас огромная, денег в районе ни на что не хватает – ни на дороги, ни на ЖКХ, ни на переселение из ветхого жилья. Сотни семей живут в невыносимых условиях, в которых люди жить не должны».
Во многих селах Омского пригорода, по словам депутата, котельные «дышат на ладан»: их закрывают, предлагая жителям за свой счет проводить в дома газ – брать неподъемные при их доходах кредиты – по 100-150 тысяч рублей, и деваться им некуда.
В одном из таких селений – Морозовке в прошлом году жители провели митинг, где, в частности, зашла речь о квартире, выделенной два года назад из муниципального фонда главе района (заняв этот пост он обзавелся новой семьей): ее стоимости – 6,5 миллиона рублей – хватило бы на газификацию полусотни квартир. «Когда ее Долматову давали, нас, депутатов тоже никто не спрашивал: формально все оформили "по закону", а вопросами морали наши чиновники не заморачиваются», – заключила депутат.