В Москве полиция пришла на футбольный турнир антифашистов для массовой проверки документов

В московском Измайлове полицейские пришли на турнир команд антифашистов по мини-футболу. Они попытались опросить собравшихся и переписать их паспортные данные, рассказала член столичной общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

В турнире принимают участие около ста человек. Пришедшие сотрудники районной полиции вместе с сотрудниками Центра «Э» потребовали приостановить игру и перекрыли выходы из футбольного манежа.

Литвинович отметила, что пожаловалась полицейским на то, что для проверки нет правовых оснований. После этого те дали продолжить игру и открыли выходы на улицу, оставшись при этом стоять в манеже и не принимая никаких действий.

Фото: Марина Литвинович / Facebook

В ноябре полицейские также приходили на другое соревнование московских антифашистов — турнир по единоборствам на Ленинградском проспекте. Тогда около 50 человек были задержаны и доставлены в отделения для опроса о летних протестных митингах. Схожие проверки проходили также на их турнирах по футболу в марте 2018 года и ноябре 2017-го.