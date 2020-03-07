В Сербии обнаружили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Сербии – у человека, прибывшего из Будапешта. Сообщая об этом, президент Александр Вучич призвал сограждан к спокойствию и пообещал, что все факты, связанные с распространением вируса, будут обнародоваться. «Лично я буду работать как обычно, не надевая маски», – сказал он.

Ранее коронавирус был зафиксирован в Хорватии (11 пациентов), Румынии (9), а также Северной Македонии, Словении и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). В Греции сообщали о 45 случаях.

В Болгарии заражений коронавирусом пока не выявили, однако с 6 марта в стране объявили эпидемию обычного гриппа. Отменены занятия в школах, введен запрет на посещение детских и женских медицинских консультаций, профилактические осмотры и иммунизацию, а также на проведение плановых операций и посещений в лечебных заведениях.

Руководители системы национального здравоохранения предупреждают, что инфекционные учреждения заполнены практически до предела, и в случае возникновения нештатной ситуации будут подключены ресурсы военной медицины