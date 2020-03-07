В Челябинской области не стали штрафовать женщину, преградившую дорогу автобусу с прибывшими на карантин по коронавирусу

В Челябинской области Сосновский районный суд рассмотрел первый протокол в отношение жителей поселка Рощино и деревни Ужевка, выступавших против размещения у них карантинного центра по коронавирусу.

Судья за малозначительностью прекратил дело в отношении Ирины Меньшиковой по статье об участии в несанкционированном митинге (ст. 20.2 КоАП); заседание по еще двум участникам акции пройдет 12 марта.

Инцидент произошел 9 февраля: жители Ужевки ненадолго перекрыли дорогу к санаторию «Утес» и не пустили в него автомобиль, в котором, предположительно, находились шестеро граждан Китая, прибывшие на карантин. Карантинный центр расположен слишком близко к их домам, объясняли они, — не более, чем в трехстах метрах. После этого челябинский Минздрав решил закрыть этот карантинный центр.

Заседание длилось 3,5 часа. Были заслушаны показания свидетелей. выступили директор социального лагеря «Утес», сторож, водитель, перевозивший граждан Китая, и сотрудник ДПС, который охранял территорию. Все свидетели сказали, что собрание было мирным, никто и ничто не пострадало. Судья прекратила дело с устным замечанием.

Как рассказал еще защитник адвокат «Агоры» Андрей Лепехин, им удалось доказать отсутствие негативных последствий от перекрытия дороги, а также указать на грубые нарушения закона при составлении протокола.

«Волновалась сильно, — поделилась впечатлениями Меньшикова. — Это мое первое и, надеюсь, последнее дело в качестве обвиняемой. Хочется, чтобы других ребят тоже оправдали! Документ выдадут уже после праздничных дней, формулировка приблизительно следующая: оправдать и закрыть дело за незначительностью правонарушения».