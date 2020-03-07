В Хабаровске кризисный центр отказался от пожертвований от благотворительной акции из-за поддержки организаторами закона о домашнем насилии

В Хабаровске центр помощи женщинам «Не одна» отказался от пожертвований, вырученных в ходе благотворительной акции против домашнего насилия «Не виновата», рассказали организаторы «Таким делам». В центре объяснили это несогласием с манифестом акции, авторы которого поддержали закон о домашнем насилии.

Фестиваль «Не виновата» в этом году пройдет с 7 марта в нескольких десятках городов России и стран СНГ: в его рамках были запланированы лекции и концерты, собранные средства организаторы направят фондам и кризисным центрам, которые борются с проблемой домашнего насилия. В Хабаровске акция пройдет впервые.

Руководитель центра «Не одна» Константин Ветренко в разговоре с «Такими делами» объяснил, почему в начале они согласились на предложение от «Не виновата», а потом отказались. По его словам, их коллектив придерживается православных взглядов и выступает против закона о профилактике домашнего насилия — для защиты женщин «у нас есть Уголовный кодекс».

«Этот закон, который сейчас стараются продавить, лоббируют всякие транссексуалы, феминисты и очень недобрые люди, — рассказал мужчина. — У меня, слава Богу, ум уже окреп, я белое от черного отличаю, а детишки-то не отличают». После отказа центра сборы с концерта решили направить в соседний регион — приморскому общественному движению «Маяк».