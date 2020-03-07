В США коронавирус выявили у нескольких десятков пассажиров круизного лайнера. На борту четверо россиян

Власти США выявили коронавирус у 21 человека на борту круизного лайнера Grand Princess, объявил вице-президент Майк Пенс. На борту находятся 2,5 тысячи пассажиров, а также около тысячи членов экипажа — среди них, как уточнили в Госдепартаменте, четверо россиян.

Лайнер следовал до мексиканского города Энсенада, но после того, как в Калифорнии в начале марта скончался первый зараженный — 71-летний житель штата, ранее путешествовавший на корабле, — судно решили направить в Сан-Франциско для проверки. Сегодня в Калифорнии коронавирус также подтвердился у еще одного пожилого пассажира.

Что делать со здоровыми пассажирами, власти пока не определились. Президент Дональд Трамп заявил в эфире Fox, что «предпочел бы, если они остались, где находятся», несмотря на то, что его советники настаивают на обратном: «Ведь мы же не хотим, чтобы показатели [по числу зараженных] удвоились из-за одного корабля — это же даже не наша вина». У многих людей на борту его слова вызвали критику: они напомнили, что в Японии на помещенном на карантин лайнере заразились почти 700 человек.

Смерть пассажира Grand Princess стала первой за пределами штата Вашингтон, где скончались первые зараженные (к настоящему моменту на штат приходятся 14 из 17 смертей по стране). Всего в стране выявили больше 330 случаев заражений: из них 80 в Вашингтоне и 65 в Калифорнии, в Нью-Йорке подтвердились 44 случая. Из-за резкой вспышки в Конгрессе прошел законопроект о выделении дополнительных 8,3 миллиардов долларов на борьбу с распространением заболевания. 7 марта его подписал Трамп.