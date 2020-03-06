В Швеции арестовали двух россиян по делу о нападении на чеченского блогера Абдурахманова

В шведском городе Евле в рамках расследования февральского нападения на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова арестовали 29-летнего россиянина и его предполагаемую 30-летнюю сообщницу. Об этом в местной прокуратуре рассказали агентству Reuters.

Женщину арестовали 6 марта (она отрицает обвинения в содействии нападавшему), а мужчину – в воскресенье 1 марта. Согласно ходатайству об аресте, мужчину зовут Руслан Мамаев; ассоциация «Вайфонд» публиковала фотографию со страницы в соцсетях мужчины с таким же именем и датой рождения, как в документе. В его профиле говорилось, что он живет в Москве.

Личность напавшего на Тумсу раскрыта https://t.co/8Pe2f67qjU — VAYFOND (@vayfond) March 3, 2020

Нападение произошло 26 февраля в квартире Абдурахманова — ранее он не писал в открытом доступе о своем местонахождении. Неизвестный пробрался к нему с молотком и несколько раз ударил во сне; блогеру удалось обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Впоследствии Абдурахманов рассказывал, что во время драки тот кричал: «Моя мать у них».

Блогер также отмечал, что нападение на него произошло в день рождения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который в 2018 году в видео в своем инстаграме объявлял блогеру «кровную месть» за то, что он называл первого президента Чечни предателем чеченского народа.

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Абдурахманов, работавший в руководстве ФГУП «Электросвязь», покинул страну в 2015 году после незаконного задержания и конфликта с родственником главы региона Исламом Кадыровым. В эмиграции он стал самым популярным блогером из Чечни (более 260 тысяч подписчиков), проводил эфиры с чеченскими чиновниками и родственниками бывших президентов Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.