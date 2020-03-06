Пензенская прокуратура попросила смягчить сроки фигурантам дела «Сети» Иванкину и Чернову

Прокуратура Пензенской области попросила сократить сроки лишения свободы для Максима Иванкина и Андрея Чернова, осужденных в феврале на 13 и 14 лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков и за участие в сообществе «Сеть» (по решению суда было признано террористическим и запрещено).

Согласно апелляционному представлению, которое приводит «7х7», прокуратура попросила суд учесть такие смягчающие обстоятельства как «активное способствование раскрытию преступления и изобличение иных преступников».

По террористической статье Иванкину назначили 9 лет лишения свободы, а Чернову — 6. Без отягчающих факторов смягчающие обстоятельства позволяют дать подсудимому наказание до двух третей от максимального срока: за участие в террористическом сообществе он составляет 10 лет, т.е. срок должен был быть в пределах 6 лет 8 месяцев —у Иванкина он был превышен.

В случае Чернова прокуратура попросила суд во время рассмотрения апелляции также учесть признательные показания в ходе предварительного следствия. Кроме этого, там попросили уточнить в описательной части приговора по наркотической статье, что Иванкин, Чернов, а также осужденный на 10 лет Михаил Кульков хранили и делали закладки с наркотиками «именно с целью сбыта».

Напомним, что приговор Иванкину, Чернову и еще пяти пензенским антифашистам по делу «Сети» вынесли 10 февраля — его фигурантов приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии. Их и еще нескольких молодых людей из Санкт-Петербурга обвинили в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Фигуранты рассказали, что дали признательные показания под пытками — их избивали и пытали током.