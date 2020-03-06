В мэрии Екатеринбурга заявили, что «не приветствуют» установку табличек «Последнего адреса»

Начальник департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Алексей Храмов официально заявил, что его ведомство «не приветствует размещение памятных знаков, содержащих сведения о жертвах политических репрессий, на фасадах зданий и сооружений».

Согласно его ответу члену общества «Мемориал» Владимиру Панкову, который приводит Znak.com, знаки «Последнего адреса» являются «самовольными объектами», а «память о жертвах тяжелого исторического периода страны запечатлена в мемориалах и комплексах, созданных целенаправленно».

Стоит отметить, что само письмо чиновника появилось в связи с обращением представителей пенсионерки Валерии Соловьевой, чей дед был репрессирован в 1937 году. Женщина хотела увековечить память о нем, установив табличку «Последнего адреса» на доме, из которого его забрали сотрудники НКВД.

Фото: Znak.com

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Накануне, 5 марта, в Екатеринбурге прошел салют в честь дня смерти Сталина. Его организаторами стали активисты: они отмечали, что годы правления Сталина запомнились террором против населения СССР. Только в одном здании НКВД в Екатеринбурге было расстреляно более 20 000 человек. Инициативу поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, тогда как в комментариях мэрии Екатеринбурга также отмечался «несогласованный характер» салюта.