В мэрии Екатеринбурга заявили, что «не приветствуют» установку табличек «Последнего адреса»
Иван Жилинспецкор
Начальник департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Алексей Храмов официально заявил, что его ведомство «не приветствует размещение памятных знаков, содержащих сведения о жертвах политических репрессий, на фасадах зданий и сооружений».
Согласно его ответу члену общества «Мемориал» Владимиру Панкову, который приводит Znak.com, знаки «Последнего адреса» являются «самовольными объектами», а «память о жертвах тяжелого исторического периода страны запечатлена в мемориалах и комплексах, созданных целенаправленно».
Стоит отметить, что само письмо чиновника появилось в связи с обращением представителей пенсионерки Валерии Соловьевой, чей дед был репрессирован в 1937 году. Женщина хотела увековечить память о нем, установив табличку «Последнего адреса» на доме, из которого его забрали сотрудники НКВД.
Накануне, 5 марта, в Екатеринбурге прошел салют в честь дня смерти Сталина. Его организаторами стали активисты: они отмечали, что годы правления Сталина запомнились террором против населения СССР. Только в одном здании НКВД в Екатеринбурге было расстреляно более 20 000 человек. Инициативу поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, тогда как в комментариях мэрии Екатеринбурга также отмечался «несогласованный характер» салюта.