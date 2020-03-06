В Москве выздоровел первый пациент с коронавирусом

В Москве выздоровел пациент, у которого первым в столице выявили коронавирус. У него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции, вскоре его выпишут, рассказала РИА Новости заместитель мэра Анастсия Ракова.

Первым пациентом был сотрудник Российского Футбольного Союза Давид Беров, который в конце февраля вернулся в Москву из Милана. За день до того, как власти объявили о его диагнозе в начале марта, другие пациенты рассказывали, что врачи содержали его в общей палате, разрешали ему контактировать с остальными больными и свободно перемещаться по больнице.

После этого его и других пациентов из его палаты перевели в стеклянные боксы. На карантин поместили также его знакомых и пассажиров, летевших тем же рейсом. Вскоре коронавирус подтвердился еще у семи человек, вернувшихся с севера Италии (у одного итальянца, пятерых москвичей и у одного жителя Нижнего Новгорода).

В середине февраля от коронавируса выздоровели двое граждан Китая, на которых пришлись первые зафиксированные в России случаи заболевания. 6 марта оперативный штаб правительства по коронавирусу сообщил о выздоровлении трех россиян, проходивших карантин в Казани после эвакуации с лайнера Diamond Princess (в правительстве Татарстана уточнили, что их выпишут 8 марта).