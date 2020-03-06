«Шанинке» вернули государственную аккредитацию

Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») вновь получит государственную аккредитацию: все ее образовательные программы прошли аккредитационную экспертизу Рособрнадзора, говорится в заключении на сайте ведомства.

«"Шанинка" долгое время существовала и заслужила свою репутацию без аккредитации, потом жила с аккредитацией, потом снова без нее, и вот теперь она у нас есть снова», — прокомментировал это доцент кафедры политических и правовых учений МВШСН Григорий Юдин.

«То, что мы прошли последнюю проверку практически без всяких замечаний, — для нас это признание того, что те нетривиальные вещи, которые мы делаем в образовательном поле, признаются важными со стороны государственных институций», — рассказал ректор вуза Сергей Зуев.

Госаккредитации университет, основанный в 1995 году британским социологом Теодором Шаниным, лишился в июне 2018 года: Роспотребнадзор посчитал, что по ряду дисциплин бакалавриата и магистратуры обучение там якобы не соответствало принятым стандартам качества. У вуза оставалась лицензия, благодаря которой он по-прежнему мог выдавать дипломы негосударственного образца, а также дипломы Манчестерского университета (на сетевых программах — дипломы РАНХиГС государственного образца).