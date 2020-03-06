Благотворительные фонды попросили изменить поправку в Конституцию о детях, оставшихся без попечения родителей

Представители благотворительных фондов заявили о необходимости изменить текст поправки к Конституции, в которой говорится о защите детства. Письмо к главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву с просьбой оценить существующую формулировку подписали представители 27 фондов, сообщает РБК.

Опасения благотворителей вызвала следующая фраза: «Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Подписавшие письмо уверены, что подобная формулировка в Основном законе может привести к тому, что сирот будут чаще размещать в интернатах, чем в приемных семьях.

Представители фондов считают, что государство не способно удовлетворить в полной мере эмоциональные и психологические потребности ребенка и поэтому заменить семью оно не сможет. «Совершена попытка объединить две противоречащие друг другу идеи: о приоритете семейного воспитания и императив о передаче государству обязанностей родителей», — говорится в письме.

Представители фондов также с сомнением отнеслись к предложению внести в Конституцию пункт о том, что дети являются достоянием России. Они отметили, что слово «достояние» в законодательстве трактуется как «собственность» и, соответственно, неприменимо к человеку.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас сообщил изданию, что благотворители слишком поздно решили обратиться по поводу формулировок. «Все эти вопросы стоило обсуждать в рабочей группе. Формулировка продумана и отвечает интересам детей», — считает сенатор.

Внести поправку о защите детства в Конституцию предложил Владимир Путин, который объявил об изменении Основного закона в середине января, выступая перед Федеральным Собранием. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию страны пройдет 22 апреля.