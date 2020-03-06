Бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном изданием Forbes.

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — рассказал Тиньков.

Бизнесмен заверил, что его бизнесом сейчас управляет его команда, а сам он уже пару лет как отошел от операционной деятельности.

«Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом», — заключил он.

На фоне сообщений о болезни банкира стоимость акций TCS Group Holding, которой принадлежит «Тинькофф банк», упала более чем на 23% на Московской и Лондонской биржах.

Сейчас Олег Тиньков находится в Лондоне и проходит по делу о сокрытии информации об активах на 1 миллиард долларов, которое открыл американский Минюст. Бизнесмен внес залог размером 20 млн фунтов стерлингов, чтобы находиться на свободе на время суда. Тинькова также обязали отмечаться в полиции и сдать все свои паспорта — СМИ рассказывали о наличии у бизнесмена российского и кипрского гражданств, а также вида на жительство в Италии.

Тинькову может грозить до шести лет заключения. Слушания по делу пройдут в январе-апреле 2020 года.