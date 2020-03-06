Двух подмосковных бизнесменов арестовали по делу о хищении 3 миллиардов рублей на оборонзаказе

Суд в Подмосковье арестовал двух бизнесменов Павла Бабаева и Константина Лободу по обвинению в особо крупном мошенничестве при исполнении оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

Следователи считают, что гендиректор компании «Строй Групп» Бабаев вместе со своим советником похитили около 3 миллиардов рублей. По данным правоохранителей, они заключали фиктивные договоры и выводили средства на счета аффилированных юрлиц за границу. Таким образом, компания сорвала сроки реализации проектов, направленных на развитие российского ОПК.

Отмечается, что организация участвовала в программе гособоронзаказа с 2011 года. В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски. Сейчас следствие устанавливает личности других причастных к махинациям. Дело против бизнесменов возбудили после проверки ФСБ.