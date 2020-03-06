Вернувшимся из 11 стран россиянам порекомендовали самоизоляцию из-за вспышки коронавируса

Граждане, накануне вернувшиеся из стран неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести две недели в режиме самоизоляции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

В список, подготовленный Роспотребнадзором, входят 11 государств: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Оперативный штаб по Москве на фоне распространения коронавируса просит прибывших рейсами из Италии, Мюнхена и Кишинева срочно звонить в «скорую» и не выходить из дома.

Помимо этого, департамент образования и науки Москвы с 10 марта запретил учебным заведениям допускать к занятиям учащихся и сотрудников, прибывших из стран с эпидемией вируса. Таких учеников переводят на дистанционное обучение.

Ранее в пятницу стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом. Пять человек заболели в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде. Все они приехали из Италии, состояние заразившихся удовлетворительное. Таким образом, общее число заболевших на территории России выросло до 10 человек, из них два гражданина Китая уже выздоровели и выписались из больницы.

Накануне мэрия Москвы ввела в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса. Согласно распоряжению столичных властей, граждане России, побывавшие в странах, на территории которых зафиксировали случаи заболевания, должны будут сообщать о своем возвращении на родину, месте и датах пребывания.