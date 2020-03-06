Уличенная в плагиате профессор пермского университета подала в суд на свой вуз. Она отрицает обвинения в некорректных заимствованиях

Заведующая кафедрой предпринимательства и экономической безопасности Пермского государственного национального исследовательского университета Марина Руденко подала иск против своего вуза, требуя признать, что редакция учрежденного университетом научного журнала «Вестник Пермского университета. Серия Экономика» без ее ведома отредактировала несколько ее статей перед публикацией, что привело к их искажению, несоответствию оригиналам и нарушению авторских прав.

Речь о трех статьях Руденко, опубликованных в 2011, 2012 и 2014 годах. Руденко заявляет о 30 корректировках ее авторских текстов: изменение заголовков статей, удаление и замена слов, перефразирование и добавление новых предложений, добавление ссылок на статьи, неиспользовавшиеся автором.

Претензии профессора появились после того, как журнал в декабре 2019 года отозвал две ее публикации «в связи с выявлением ненадлежащим образом оформленного использования работ и включением фрагментов из работ других лиц, некорректно оформленными цитатами и ссылками». На сайте журнала опубликована информация об отзыве «Вестником университета» статей Руденко за 2012 и 2014 годы, указанных в исковом заявлении.

В своем иске Марина Руденко пишет, что именно изменения первоначальных текстов привели к нарушениям норм научной этики и просит суд обязать университет привести в соответствие с авторскими оригиналами ее научные статьи, разместить исправленные тексты в электронной версии журнала и взыскать с университета компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей в свою пользу.

В редакции «Вестник Пермского Университета. Серия «Экономика» «Новой газете» сообщили, что приступили к работе только в 2015 году. «Сейчас с авторами заключается лицензионный договор, где описаны особенности редакционного процесса. До 2015 года, скорее всего, была устная или письменная договоренность о том, что правки согласованы. Автор подписывал письмо сопроводительное, что соглашается с этими условиями. Такая была практика», — пояснили в редакции.

При этом, как сообщили «Новой газете» в сообществе «Диссернет», главный редактор университетского журнала Татьяна Миролюбова попросила у них юридической помощи. «Она просит юридическую помощь и консультации. Мы ей, конечно, эту поддержку обеспечим», — сказал сооснователь «Диссернета» Андрей Ростовцев. На сайте проекта «Диссернет» указаны 15 некорректных публикаций Марины Руденко, в том числе, два текста, отозванных редакцией «Вестника Пермского Университета».

Первое судебное заседание по иску Марины Руденко к Пермскому университету состоится 6 апреля в Дзержинском районном суде города Перми.