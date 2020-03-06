Немецкому журналисту, снявшему фильмы про допинговый скандал, запретили въезд в Россию

Российское посольство в Германии отказало в выдаче визы журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту, снявшему несколько фильмов о допинге в России. Об этом посольство сообщило РБК.

«Зеппельту отказано в оформлении въездной российской визы по решению суда в связи с внесением его имени в список физических лиц, въезд и пребывание которых на территории Российской Федерации нежелательны», — пояснили изданию в посольстве.

Сам журналист написал в своем твиттере, что ему не первый раз приходит отказ из посольства. «Россия остается упрямой. Сегодняшнее письмо из Москвы: власти снова отказывают мне после фильмов о российском допинг-скандале и в качестве частного лица, и в качестве журналиста ARD», — заявил Зеппельт.

Журналист выпустил ряд фильмов о государственной допинговой программе в России после Олимпиады 2014 года в Сочи. Зеппельт опросил бегунью Юлию Степанову и экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Именно после выхода этих фильмов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало независимое расследование злоупотреблений российских спортсменов.