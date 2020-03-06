В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Пять человек заболели в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации... Все контактные находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование», — сообщили в штабе.

Все они приехали из Италии, состояние заразившихся удовлетворительное. Таким образом, общее число заболевших на территории России выросло до 10 человек, из них два гражданина Китая уже выздоровели и выписались из больницы. Еще трое россиян заразились COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сейчас они находятся в больнице в Казани.

Накануне мэрия Москвы ввела в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса. Согласно распоряжению столичных властей, граждане России, побывавшие в странах, на территории которых зафиксировали случаи заболевания, должны будут сообщать о своем возвращении на родину, месте и датах пребывания.