Суд продлил арест «омскому Мимино» Вадиму Остапову, обвиняемому в убийстве соседа

Азовский районный суд Омской области 6 марта продлил на месяц срок содержания под стражей гражданского активиста Вадима Остапова, известного как «омский Мимино». Как сообщалось ранее, он обвиняется в убийстве соседа: обвинение построено на его признании, от которого он впоследствии отказался.

Как рассказала «Новой газете» адвокат Ольга Якушева, по делу проведено уже 15 экспертиз, включая биологические, и ни одна из них не указывает на виновность Остапова: к примеру, биологических следов его присутствия нет не только в салоне автомобиля, где произошло убийство, но и снаружи — на его корпусе. Нет их и на орудии убийства — обрезе, который, по версии следствия, Остапов сделал из охотничьего ружья при «подготовке к совершению преступления», которое, как сообщалось в пресс-релизах омской полиции и СУ СКР, было «тщательно им продумано».

Отсутствуют его отпечатки пальцев и на обрезке ствола, «обнаруженном» оперативниками в ограде его двора, в одной из ее опорных металлических труб. При этом как оперативником удалось изъять обрез из трубы — также неизвестно: вытаскивали оружие оттуда садовыми ножницами, которые старший опергруппы попросил у Татьяны — супруги обвиняемого. По словам адвоката, длина ножниц — 30 см, длина обрезанной части ствола — такая же, длина трубы — 1 метр 30 см, и даже в сведенном состоянии ножницы входят в нее с трудом. Металлическая стружка, найденная опергруппой в его мастерской, как установили эксперты, к обрезу отношения не имеет.

Как рассказал «Новой газете» сам Вадим Остапов, признательные показания он давал под «психологическим прессом» следствия, со стороны которого, в частности, высказывались «угрозы чести его семьи». Признался он только в том, что выстрелил из обреза в погибшего. Как позже выяснилось, до выстрела ему были нанесены удары тяжелым предметом по голове, о чем Остапов не знал во время признания. Согласно данным последних экспертиз, эти удары наносились одновременно с двух сторон, то есть убийц, как минимум, было двое.

Тем не менее, суд отклонил ходатайство адвоката об изменении меры пресечения обвиняемому, посчитав, что находясь по домашним арестом, он может «оказывать давление на свидетелей» (как говорит адвокат, на данный момент у следствия ни одного свидетеля нет).

В следственном изоляторе Вадим Остапов находится уже 8 месяцев: до помещения туда ему был поставлен районными медиками диагноз «туберкулез», который не снят до сих пор, но и это обстоятельство на решение районного суда не повлияло.