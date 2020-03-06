В УВД по ЗАО Москвы пришли с обысками по делу Голунова

Сотрудники Следственного комитета и управления собственной безопасности столичной полиции пришли с обысками в управление внутренних дел по Западному административному округу Москвы (УВД по ЗАО) по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил Алексей Коврижкин — адвокат фигуранта дела, экс-полицейского Игоря Ляховца.

Источник агентства отмечает, что обыски прошли в кабинетах сотрудников отдела наркоконтроля, в том числе Ляховца и других экс-полицейских, проходящих по делу журналиста — Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева. По данным Baza, силовики не нашли в УВД ничего подозрительного.

Журналиста «Медузы» задержали в июне прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста, а его уголовное преследование прекратили.

В январе этого года по делу Голунова арестовали пятерых экс-полицейских, участвовавших в задержании журналиста. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Коновалова, признавшего вину и давшего показания против своего бывшего начальника Ляховца, впоследствии отпустили под домашний арест.