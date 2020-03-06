Адвокат Марина Дубровина обратилась в СК с заявлением о предоставлении ей госзащиты после нападения в Чечне

4 марта адвокат Марина Дубровина обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с заявлением о предоставлении ей государственной защиты в связи со своей работой в Чечне.

С 2015 года Марина Дубровина активно работает в Чечне по делам, связанным с похищениями, пытками и незаконным лишением свободы в тайных тюрьмах жителей Чечни. В данный момент она ведет четыре уголовных дела и является адвокатом семерых чеченцев, ставших жертвами похищения и пыток.

В ходе своей работы адвокат Дубровина неоднократно получала угрозы от сотрудников чеченской полиции. В частности, Дубровина указывает в своем заявлении начальника полиции города Шали Тамерлана Мусаева, бывшего начальника охраны спикера чеченского парламента Магомеда Даудова (Мусаева обвинял в свое время в пытках известный чеченский политзаключенный Руслан Кутаев — ред.). По сведениям «Новой газеты» чеченские власти также были крайне недовольны активной работой Марины Дубровиной по знаковым для Чечни делам (дело главы чеченского офиса «Мемориала» Оюба Титиева, дело о массовой казни 27 жителей Чечни в январе 2017 года, дело Ислама Нуханова, задержанного и подвергнутого пыткам за распространение видеролика о «чеченской рублевке» и др.).

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6 февраля на Марину Дубровину и журналиста «Новой газеты» Елену Милашину было совершено нападение. Поздно вечером на них напала организованная группа из мужчин и женщин, которые обвинили адвоката и журналиста в том, что «они защищают ваххабитов». Нападавшие действовали вызывающе нагло, своих лиц не скрывали, никто их многочисленных свидетелей нападения даже не попытался вызвать полицию. При этом преступники производили видеозапись нападения, видимо, для того, чтобы отчитаться перед заказчиками этого преступления.

После нападения адвокат Дубровина и журналист «Новой газеты» обратились в травмпункт и подали заявление в полицию. В грозненской больнице №1 нейрохирург Муса Беков отказался осматривать адвоката Дубровину, «на глазок» диагностировав, что она «в полном порядке». Однако, при обследовании по месту жительства адвокату Дубровиной было диагностировано сотрясение головного мозга, вызвавшее осложнение прогрессирующего заболевания сетчатки глаз. В данный момент адвокат Дубровина проходит лечение, чтобы предотвратить полную потерю зрения.

После нападения Марина Дубровина обратилась к председателю Следственного комитета России с заявлением о передаче проверки по факту нападения в Центральный аппарат СКР, так как преступление в отношении нее было совершено в связи с ее профессиональной деятельностью. Аналогичное заявление в СКР подала и журналист «Новой газеты» Елена Милашина. Однако, ответа в установленные законом сроки по установленной УПК РФ форме ни адвокат, ни журналист от Бастрыкина или иного сотрудника СКР так и не получили.

Не получили они за целый месяц и никакой информации и от полиции Грозного о ходе проверки и вынесении по ее результатам какого-либо процессуального решения (о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении). Обеим потерпевшим ничего не известно о ходе расследования, даже то, какой именно сотрудник его проводит. Видимо, получить эту информацию можно только явившись в полицию Грозного лично.

В связи с необходимостью продолжать свою работу в Грозном, а также активно участвовать в расследовании нападения, Марина Дубровина и обратилась за государственной защитой.

Согласно статье 11 УПК РФ адвокат Дубровина является участником уголовного судопроизводства, в связи с чем при наличии угрозы для ее жизни с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности государство обязано предоставить ей защиту. В своем заявлении адвокат Дубровина просит о предоставлении личной охраны и выдачи специальных индивидуальных средств защиты.

С аналогичной просьбой о предоставлении мер государственной защиты в свое время обращалась в СКР адвокат Ирина Бирюкова, защищающая заключенных Ярославской колонии № 1, ставших жертвами пыток со стороны сотрудников ФСИН. После неоднократных отказов, Ирине Бирюковой все-таки была предоставлена государственная защита.