Reuters: статистика в России по коронавирусу может быть искажена из-за выборочных тестов

Реальное число заболевших коронавирусом в России может превышать статистические данные в связи с тем, что сотрудники медучреждений не проводили комплексных проверок всех больных с симптомами пневмонии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на московских и петербургских врачей.

По данным агентства, не все российские клиники обеспечены специальными наборами для тестирования на коронавирус, поэтому зачастую врачи не могут взять соответствующие анализы у больных, обратившихся с симптомами гриппа или ОРВИ. Некоторые медики вообще слышали о практике направлять больных с пневмонией на дополнительные анализы на наличие коронавируса только по телевизору.

«Как шла фальсификация, так она и идет. Доложить, галочки поставить, отчеты сдать – все хорошо, у нас коронавируса нет», — рассказала Reuters врач одной из московских клиник, пожелавшая сохранить анонимность.

Кроме того, ряд случаев заболевания COVID-19 вообще не могут быть зафиксированы, так как инфицированные граждане, предпочитая лечиться самостоятельно, не всегда обращаются к медикам из-за легких симптомов вируса.

При этом в Роспотребнадзоре утверждают, что в Москве все заболевшие пневмонией и респираторными вирусными инфекциями дополнительно проходят обследование на коронавирус. Столичные власти ввели в городе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса. В России было зафиксировано четыре случая заболевания COVID-19, из них двое заболевших уже выписались из больницы. Кроме того, в Казани на карантин поместили троих заразившихся россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess.